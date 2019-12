Bouchá se, že by i partyzán utekl. Rachejtle bez povolení dělají obcím těžkou hlavu

Například v Krkonoších sice platí po celý rok zákaz používání zábavní pyrotechniky, ale už město Trutnov, které leží mimo hranice národního parku, nemá žádnou vyhlášku, která by dělbuchy nějak omezovala.

Naopak cestou regulace se rozhodlo jít město Hořice v Podkrkonoší, od června tu platí zákaz používání zábavní pyrotechniky. Ovšem ne každý toto nařízení dodržuje. „Třeba u nás v Máchově ulici se bouchá, že by i partyzán hrůzou utekl,“ stěžují si místní na městském facebookovém profilu.

Jestli pokutou, nebo domluvou, ale odmítl říct. Město Tachov má takovou vyhlášku již několik let, dělbuchy a ohňostroje smějí být používány jen na Silvestra, kdy si podle starosty města Ladislava Macáka (Patrioti Tachova) může ohňostroj udělat každý. Vyhláška funguje, stává se tak maximálně čtyřikrát do roka, že by ji někdo porušil.