Boskovice ukrajinské Romy odmítly, Kramolín se bojí

Centrum pro romské běžence z Ukrajiny nevznikne v jednom z nevyužitých státních objektů v Boskovicích na Blanensku. A to nejen kvůli odporu veřejnosti, ale také z technických důvodů.

Středisko mělo vzniknout z areálu někdejší civilní obrany, který později využívali hasiči. Jde o budovu v ulici Svatopluka Čecha. Je deset let nevyužitá.

„Ale tam je to úplně prázdné, naprosto vybydlené. Potřebuje to celkovou rekonstrukci, a navíc jsme v podstatě v centru města,“ uvedla důchodkyně Jaroslava Fidlerová, bydlící v těsném sousedství. Kdysi budovu coby brigádnice pomáhala stavět. Podle ní je ideální záměr města zřídit v budově školku.

„My to tu máme všechno na důvěře, lidi si nechávají věci venku,“ naznačuje asi 40letý muž, že největší obavy mají lidé z krádeží a hluku. Chatky nejsou oplocené, venku čekají na sezonu vzorně naštípané hranice dřeva, nejrůznější kempinkové vybavení a pod plachtou je vidět i motorový člun.

„Když je to vojáků, tak by tu mohli zajistit aspoň hlídání,“ dumá chatař.

Jsou však i tací, kteří se případných nových obyvatel v místě nebojí. „Jestli jsou to opravdu uprchlíci před válkou, tak s tím problém nemám,“ řekl Právu mladší muž.