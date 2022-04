Blažek do své firmy, která nezveřejňovala účetnictví, dosadil syna

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek si do své firmy, která šest let nezveřejňovala své účetnictví, dosadil do dozorčí rady svého syna. Vyplývá to ze záznamu z obchodního rejstříku. Podle protikorupční organizace to sice není v rozporu se zákonem, ale rodinné vazby ve firmách politiků jsou obecně problematické.