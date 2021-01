Blatný si kampaň na TikToku pochvaluje. Mladí prý poučí rodiče a prarodiče

-Babi, koukni, v tomhle videu ti vysvětlí to očkování.

-To je nějaká šlapka?

-Ne babi, influencerka. A ona ti tady vysvět...

-To je nějaká šlapka.

-Ne, babi, influencerka a natočila ti takový...

-Voblíká se jako šlapka.

-Ciwe babi, kurva, poslouchej...

-Vždyť řikam. Dej to pryč. https://t.co/5DaogOUAOC