Bizarní, kritizuje opozice záměr Benešové

„Pokládám to za něco neuvěřitelně bizarního. Vzhledem k tomu, že i premiér řekl, že ke kárné žalobě není důvod a že Zeman jednal na žádost vlády, tak je to rozpad vlády v přímém přenosu,“ řekl Právu poslanec ODS a předseda ústavně-právního výboru Sněmovny Marek Benda. „Pravá ruka neví, co dělá levá. Nejvyšší čas, aby tato vláda zmizela,“ uvedl.

„Varovali jsme, že vláda bude chtít zasahovat do nezávislosti státních zástupců. Místo aby paní ministryně předložila novelu zákona o státních zástupcích, tak vytváří tlaky na Nejvyšší státní zastupitelství,“ řekl Michálek s tím, že na příští středu svolal jednání podvýboru pro justici, kde by měl vystoupit i Zeman.

„Státní zástupci Zeman a Bradáčová se této garnituře nehodí do krámu, ale to je známo. Je třeba to sledovat, řešit to na politické úrovni,“ doplnil pro Právo předseda Pirátů Ivan Bartoš.