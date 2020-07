Bitva u Hradce poprvé po 28 letech nebude

Nacházíme se na bojišti, které se co do významu i počtem bojujících i padlých rovná bitvě na Sommě, u Verdenu, ale i třeba Stalingradu či Normandii.

„Bude více flexibilní, výuková. Měla by událost představit nejen ohromujícími čísly zúčastněných vojáků, ale podat celkový dějinný kontext. Vždyť se nacházíme na bojišti, které se co do významu i počtem bojujících i padlých rovná bitvě na Sommě, u Verdenu, ale i třeba Stalingradu či Normandii,“ upozornil ředitel muzea Jan Hrubecký.