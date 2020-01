BIS nežádala o záznamy z kamer v zakázce na dálniční známky, tvrdí Bělobrádek

Kvůli informacím, že tajný režim zakázky byl požadavkem tajných služeb, se ve čtvrtek sešla komise pro kontrolu BIS, která přizvala ředitele kontrarozvědky Michala Koudelku. „BIS nepožadovala, aby byla ukryta celá zakázka, ani to nedoporučovala,“ řekl ve Sněmovně Bělobrádek. Už vůbec pak podle něj není pravda, že by kontrarozvědka mluvila do výběru dodavatele.