Bílo-zelené Česko, Praha žlutá. Tak by nyní vypadal koronavirový semafor

Na novém semaforu ministerstva zdravotnictví, který má od příštího týdne hodnotit epidemiologickou situaci v jednotlivých okresech České republiky, by nyní byla většina země bílá. Zelená by platila jen v některých okresech Moravskoslezského a Středočeského kraje a na Jihlavsku. Žlutá by zůstala pouze Praha. V pondělí to uvedl šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).