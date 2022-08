Bezdomovec o parťačku nepřišel, lidé se složili

Pan Ondřej je na ulici už deset let. Kromě devítileté Jessie má ještě jejího potomka Einsteina.

„Každý den po probuzení vyráží pan Ondřej s kočárkem a psy do svého rajonu a cestu zakončuje v 17 hodin v řeznictví, kde mu před zavřením dají pro jeho miláčky nějaké dobroty. Jsou pro něj vším, což dává najevo svou starostlivostí,“ řekla Právu Tereza Melišová z Armády spásy.

Že by se situace změnila, pan Ondřej ani nedoufá. Když potřeboval pomoc, nikdo mu ji neposkytl, a nyní je prý příliš pozdě. Na český systém pomoci už zanevřel. Se svými psy tak přebývá v lesíku na Ostravsku. Trojici přátel alespoň pravidelně navštěvují terénní pracovníci Armády spásy.

„Pan Ondřej se o své pejsky opravdu stará. U Jessie si všiml prorůstajícího nádoru, zašel proto na veterinu, kde je registrovaná. Tam zjistili, že se nádor musí vyoperovat, stálo by to zhruba 5000 korun,“ řekl Právu terénní pracovník Marek Janáček, který za Ondřejem s kolegy pravidelně dochází.

Na operaci Jessie pan Ondřej ale neměl peníze. Jeho kamarád mu alespoň pomohl zaplatit vyšetření krve a RTG. Podle vyšetření nebyl nádor zhoubný, u Jessie se po operaci dokonce počítalo se stoprocentním zlepšením kvality života. Marek Janáček a jeho kolegové se proto ihned začali situací zabývat a slíbili, že zjistí, jak by se dalo Jessie pomoci.

„Byla to otázka pár dnů. Jeden den jsme pana Ondřeje navštívili, druhý den jsme to s naší vedoucí a účetní probrali a během tří dnů byla domluvena operace. Panu Ondřejovi jsme řekli, že ty finance máme schválené a že ho na veterinu doprovodíme. Jessie by tu cestu totiž neušla,“ popsal Janáček. Dvouhodinová operace dopadla úspěšně. Terénní pracovníci Ondřeje i s Jessie odvezli zpět.