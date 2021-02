Zdravotnictví před kolapsem, děti by šly do školy až příští rok, varuje BISOP

„Jediná smysluplná cesta řešení současné pandemické situace spočívá v marginalizaci viru, a to všemi dostupnými prostředky,” uvedlo BISOP. V první řadě je podle centra nutné co nejvíce omezit virovou nálož pomocí plošných opatření a vzniklé ztráty kompenzovat. Je třeba také zvýšit motivaci k dodržování opatření, zejména systému testování a trasování nakažených. Důležité je maximálně zefektivnit logistiku očkování.

Prvním krokem podle něj musí být co nejpřísnější uzávěra a omezení společenské aktivity. K zavřeným školách by se podle představitelů centra měly omezit podniky, průmysl a úplně zavřít administrativní a kancelářské provozy. A jejich ztráty kompenzovat. Opatření by se pak podle nich mohla uvolňovat, až budou nízké stovky nových případů denně.

Současná omezení nezasahují domácnosti a práci, kde se podle dat nejčastěji lidé nakazí. Práci z domova využívá podle sociologických dat asi 13 procent lidí, na jaře to bylo třicet procent. Data podle Daniela Prokopa z PAQ Research ukazují, že se málo využívá u lidí v obcích do 100 000 obyvatel nebo nad 55 let. Postupně by se alternativou mohlo stát důsledné testování na pracovištích.