Benešová vybírá nástupce šéfa žalobců Zemana. Objevují se první jména

Kdo by mohl Zemana v křesle nahradit, to v pátek Benešová odmítla sdělit. Pouze Právu řekla, že nějaká jména v hlavě má a že by nový šéf žalobců měl být z řad stávajících státních zástupců. Kandidáta chce vládě navrhnout ke jmenování co nejdříve, tedy ještě před říjnovými volbami do Sněmovny.