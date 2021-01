Benešová: Úniky odposlechů do médií mě štvou

V právě skončeném roce 2020 policie lovila i v české justici, konkrétně zase na pražském vrchním soudu, kde obvinila z korupce letitého soudce Zdeňka Sováka. Jak se na tu kauzu díváte?

Je to zarážející a takové zvláštní. Táhne se to hodně do minulosti. Zásah přišel v momentě, kdy už byl Sovák v podstatě jednou nohou z justice venku a odchází do důchodu, a před tím si toho nikdo nevšímal.

Ta kauza se narodila u nás, protože tu věc přišel oznámit bývalý policista přímo na ministerstvo, což je pro něj zajížďka. Vzniklo to podobně jako kauza Rath (tam jiný bývalý policista podal oznámení na Nejvyšším státním zastupitelství, pozn. red.), tedy oklikou.

Přece ten policista musel vědět, že by to měl oznámit spíše orgánům činným v trestním řízení než někde na ministerstvu. Postarali jsme se o to a věc postoupili tak, jak to má být, tedy na Nejvyšší státní zastupitelství.

Jinak když jsem pracovala v Praze na vrchním státním zastupitelství, chodila jsem k soudci Sovákovi ráda, protože to byl velice vzdělaný člověk, vedl krásně soudní jednání. Člověk se tam opravdu něco přiučil. Kde se ta osudová chyba u něj stala, to těžko říct. Já jsem ho asi dvacet let neviděla, takže těžko mohu posuzovat.

Co vás na tom případu zarazilo?

Zarazilo a naštvalo mě, jak do médií v přímém přenosu unikají kusy odposlechů z té kauzy, což považuji za naprosto skandální a nepřijatelné. Nemělo by se to dít, proto jsem zatím jen telefonicky požádala nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, aby si tam udělal pořádek, že toto není možné. Měla by to také vyšetřit GIBS (Generální inspekce bezpečnostních sborů), pokud to šetřit bude chtít.

Měla by se ctít práva těch obviněných a nevěřím tomu, že to uniklo od jejich advokátů. Sama jsem advokátkou byla a nikdy bych nešla proti svým klientům, vždyť zveřejnění odposlechů určitě není v jejich prospěch. Navíc pochybuju, že ty odposlechy mají advokáti k dispozici. A policisté by si tím také neprospěli.

Kauzu dělá Vrchní státní zastupitelství v Praze. Když je taková věc na vrchním v Olomouci, tam se to (úniky) neděje. To znamená, že ta soustava nepracuje jednotně, a je to starost nejvyššího státního zástupce, aby sjednotil praxi.

Ještě mě zarazilo to uvalení vazby pro doktora Sováka. Co jsem se dočetla, je velmi těžce nemocný, takže bych to zvažovala. Navíc, pokud vím, má jako důvod vazby ovlivňování svědků, což se mi taky nezdá, že by mohl dělat. Vždyť navíc tam za ním může advokát, takže kdyby chtěl, mohl by někoho ovlivnit přes něj.

Jaký byl rok 2020?

Byl šílený, stresový, hodně napjatý. Každá vláda probíhá tak, že řešíme standardní věci, které by normálně do vlády šly, a pak jsou ty covidové věci, kterých je zpravidla vždycky víc a jsou často hodně diskutabilní. Takže v podstatě běží dvě vlády za sebou a ty bývají i dvakrát či třikrát týdně. Všechno je to formou videokonferencí, kdy se fyzicky nevidíme, což já osobně moc ráda nemám, pro mě je lepší osobní kontakt.

Počítám, že covid tento rok hodně ovlivnil.

Velice. Ten vir je nepředvídatelný, nemůžete něco plánovat jako pětiletku. A pokud někdo z opozice křičí, že bychom měli mít nějaké plány, tak to je samozřejmě bio illusion. Jak chcete něco plánovat, když nevíte, co to za týden předvede a jestli to nezmutuje jako teď ve Velké Británii.

Teď samozřejmě podnikatelé křičí, že musí zavřít. Je nám jich líto, ale tak to prostě je, přednější je zdraví, až potom teprve byznys. Dalo se ale strašně moc kompenzací, což je nebývalý zářez do rozpočtu, ale ani to samozřejmě všechny neuspokojilo.

A ovlivnilo to i nějak práci ministerstva spravedlnosti?

Řešily se samozřejmě také covidové zákony podléhající justici, měli jsme lex Covid I a II. Reagujeme na aktuální situaci, například v podobě prominutí lhůt, zastavení exekucí. K tomu máme naši běžnou agendu, například návrhy na milosti či stížnosti pro porušení zákona.

Co se týká milostí, tam se teď s panem prezidentem docela shodujeme. Nedávno dal tu poslední milost členovi ochranky, který zachránil tonoucí. Všichni toho člověka hodnotili jako bezvadného, slušného, kterému jednou ujely nervy. Prezident byl velkorysý a tu milost mu dal, což jsem ocenila, protože to bylo správně.

Řádila i na ministerstvu epidemie?

Měli jsme také pár případů, ale není to tak dramatické, ministerstvo to neochromilo. Spíš nám to narůstá ve věznicích, kde panovaly obavy. Proto jsem teď předkládala změnu zákona o Vězeňské službě, aby nám mohli pomoci policisté a případně i vojáci, kdyby bylo zle. Ve věznicích jsme měli přes 400 nakažených příslušníků Vězeňské služby a civilních zaměstnanců, což bylo docela hodně. I u vězňů už máme větší počet nakažených, ale většinou jsou to lehké případy. Snad jen jeden byl na plicním ventilátoru.

Vám osobně se covid vyhnul?

Musím to zaklepat, zatím ano. Snažím se dodržovat nařízení. Zaplaťpánbůh, že je už ta vakcína. Osobně půjdu na očkování ráda. Mám muže lékaře, probíráme to a on říká, že jedině vakcína je záchrana, abychom dostali nějakou imunitu.

Jak vidíte začínající rok?

Bude hektický. Nastane hysterie kolem sněmovních voleb, bude agrese, strany se budou přetlačovat a nebude to nic příjemného. Chtěla bych jen dovést do konce zákony, které máme odbavené do parlamentu. Jde například o zákon o soudech a soudcích, o lobbingu, o hromadných žalobách, které by měly prospět v boji proti šmejdům. Máme tam zákon o oznamovatelích, je jich celá řada.

Kromě zákonů máte ještě nějaké priority?

Chtěla bych udělat systemizaci českých soudů. Je nový trestní řád, kde se zjednodušují trestní řízení, a soudcům to ušetří spoustu času. Navíc klesá kriminalita. Takže nebude potřeba tolik trestních soudců, naopak na správním úseku chybějí. Tam jsme posilovali, co to jen šlo. Naposledy byla na Hradě jmenována skupina devíti soudců právě na správní úsek.

Co tedy přesně má ta systemizace obnášet?

Měla by obnášet přeskupení soudcovského stavu na jiné pozice. Neměla by naopak obnášet jmenování nových soudců. Nabízíme jim za to asistenty anebo odborný justiční aparát. Udělali jsme k tomu systemizační komisi, kde se k tomu snášejí různé názory, a nebude to jednoduché, protože soudci to trochu berou postaru. Musí z toho vzniknout nějaký kompromis. Ten už bude ale na dalším ministrovi.

Nebudete tedy příští rok navrhovat na jmenování žádné soudce?

Ne. Nerada bych nějaké další navrhovala. Počty soudců podle našich propočtů nesouhlasí s tou agendou, tak jak teď je. Někde je to předimenzované.

Ještě na něco se chcete v roce 2021 zaměřit?

Na české vězeňství. Máme tam nastavenou koncepci, musí se věznice opravovat, chceme tam také dotáhnout do konce některé humanizační projekty.

A vybrat nového generálního ředitele?

Ano, také nás to čeká, protože stávajícímu Petru Dohnalovi skončí mandát a už nemůže být znovu jmenován.

Ovlivní i nový rok covid?

To nikdo nemůže čekat, jak se covid zachová. Teď vidíte tu hysterii v Británii, kde zmutoval, a hned je poprask. Skutečně se nedá plánovat. Kdo tvrdí, že bychom měli něco předvídat, tak neví, o čem mluví.

Musíme se tomu přizpůsobovat, vláda se okamžitě schází, když se mění čísla, a reaguje na to. Že se něco občas taky nepovedlo a bylo to třeba zmatečné, to ano, ale chtěla bych vidět ty kritiky na místě vlády, jak by si počínali. Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí.

Stojíte si za postupem vlády?

Stojím. Bylo to všechno v dobré víře. A pokud se něco nepovedlo, tak samozřejmě každý někdy něco pokazí nebo se mu to nezdaří, tak jak čeká.

Jaké přání máte pro rok 2021?

Přála bych všem zachovat si optimismus, zdraví, a hlavně dobrou mysl, protože propadat panice je špatně. Ta teď docela je, všichni všechno kritizují, lid je otrávený. Chápu to, je toho na něj moc. Fakt, že se nemůžete stýkat s příbuznými a kamarády, je na psychice hodně znát.