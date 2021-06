Benešová: Nejvyšší žalobce nebude zimní král

Už máte jasno, kdo přijde po Pavlu Zemanovi?

Ne, ještě jsem neskončila, nikoho vybraného nemám.

Jak ten výběr probíhá?

No, standardně. Zvu si sem případné kandidáty a probírám to s nimi, tečka. Vybráno není. Musí se to vše sladit, abychom s tím výběrem nenarazili a bylo to v souladu s požadavky vlády a tak dále.

Kolik takových schůzek jste už absolvovala, respektive vás čeká?

Měla jsem tu paní Bradáčovou a pana Ištvana (vrchní státní zástupci v Praze a Olomouci, pozn. redakce), ještě si budu zvát jejich náměstky a další lidi. Myslím, že to bude probíhat dalších čtrnáct dní.

Takže můžeme čekat, že výběr uzavřete do dvou týdnů?

Ano, zhruba kolem těch čtrnácti dnů. Pak předložím vládě návrh a půjde to na jednání vlády.

Můžete alespoň naznačit, z jakého okruhu vybíráte? Říkala jste, že to nebude nikdo z krajských žalobců, poté vás ale zaujala dvě jména.

Ta jsem zatím vyloučila právě po rozhovoru s vrchními státními zástupci. Dva jsem měla vytipované, ale v užším výběru zřejmě nebudou.

Mohl by to být někdo ze spolupracovníků současného nejvyššího žalobce?

Jde nám o to, aby byla zachována kontinuita, aby to byl výborný a nezpochybnitelný odborník, měl erudici, váhu a úctu ve státním zastupitelství. Řídím se těmito parametry.

S opozicí ani žádnou Rekonstrukcí státu se o tom vůbec bavit nebudu.

Konzultujete ty kandidáty třeba i s premiérem? Mluví vám do výběru?

Ale nemluví. Samozřejmě jsme na to narazili, ale nebyl ani pořádně čas, vždyť jste viděl, co se ve čtvrtek dělo (Babišova vláda čelila ve Sněmovně hlasování o nedůvěře, pozn. redakce). Takže jsme neměli ani příležitost to zevrubně probírat, ale on mi v tom celkem věří.

Hodláte o kandidátech jednat s opozicí? Když vyhraje na podzim volby, pak by nejvyššího žalobce mohla chtít nová vláda vyměnit.

S opozicí ani žádnou Rekonstrukcí státu se o tom vůbec bavit nebudu. Jejich představa je taková, že nejvyšší státní zástupce by tam měl přijít až po volbách. Jenže volby máme v říjnu, a než se poskládá vláda, může být leden. Ale tu funkci nelze neobsadit, vždyť sami poukazují na to, že pak může docházet k zádrhelům.

Například Nejvyšší soud nemusí uznat dovolání, které podepíše někdo jiný než nejvyšší státní zástupce. Když to bude pověřený (v případě nejmenování nového nejvyššího žalobce by byl podle zákona vedením NSZ pověřen první náměstek, pozn. redakce), tak hrozí obrovský procesní malér.

A to proto, že pak nemůže využívat instrumenty, které má nejvyšší státní zástupce, jako právo podat dovolání, což je frekventovaný institut. A nemůže například podat ani kárnou žalobu. Takový nejvyšší státní zástupce by měl gumové zuby.

Takže mě vlastně nabádají k nezákonnostem a v tom je teda neposlechnu. (K odložení výběru nového šéfa NSZ do doby po volbách vyzvali Benešovou například piráti, zatímco Rekonstrukce státu navrhla transparentní výběrové řízení s komisí odborníků i zástupců opozičních stran, pozn. redakce.)

Snažíte se tedy vybrat takového kandidáta, který by ve funkci mohl zůstat i po volbách?

Samozřejmě že tam nebude nějaký zimní král. Snažím se vybrat tak, aby měl odbornou úroveň, dostatečnou praxi, byl vychován v soustavě státního zastupitelství, jak už jsem říkala.

Rozhodně jsem pana nejvyššího nedošikanovala k podání rezignace.

Změnila rezignace Pavla Zemana něco na vašem záměru podat na něj kárnou žalobu?

Ten proces samozřejmě stále běží, jelikož on státním zástupcem zůstává.

Takže kárnou žalobu na něj hodláte podat.

Ale nic nehodlám. Zatím to tu vyhodnocujeme a uvidíme. Až ji podám, nebo nepodám, tak se to dozvíte. Zkrátka teď podaná není.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešové a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman Foto: Milan Malíček, Právo

Jestli se nepletu, tak vám ale Babiš řekl, že není důvod ten kárný návrh podat.

Ne, Babiš mi nic neřekl a už vůbec ne, abych něco nepodávala. To máte špatné informace. Já jsem rozhodně pana nejvyššího nedošikanovala k podání rezignace, tu rezignaci mám na stole a není tam ani slovo o tom, že bych na něj vyvíjela tlak. Pan nejvyšší dobře ví, jak to s rezignací bylo, a já jsem určitě nebyla tím hnacím motivem.

Vy jste si to spolu už nějak vyříkali? Mluvila jste s panem Zemanem po jeho rezignaci?

Nevyříkali a já se s ním už nechci bavit. Myslím, že za to, co řekl, by se měl stydět.

A proč podle vás tu rezignaci podal, když ne z důvodů, které uvedl?