Bendu přivedl zpět k ČSSD Hamáček

To rozhádalo ústecké krajské soc. dem., kterým vadilo, že v krajských volbách v roce 2016 Benda kandidoval do zastupitelstva regionu na kandidátce extremistické Dělnické strany sociální spravedlnosti, a o rok později ve volbách do Sněmovny dokonce vedl kandidátku DSSS v Libereckém kraji. Rozhádanost i osoba Bendy způsobily, že se ČSSD do krajského zastupitelstva v Ústeckém kraji loni vůbec nedostala.