Během února odvezli lékaři z letiště deset cestujících s podezřením na koronavirus

„Od ledna máme obrovskou informační kampaň, po celém letišti máme informační tabule s pokyny, co dělat v případě příznaků respiračního onemocnění, pokud přilétají z rizikové oblasti. Takoví cestující by měli okamžitě vyhledat lékařskou péči,“ popisuje situaci mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň.

Pokud se u cestujícího objeví příznaky onemocnění až na letišti, neměl by vůbec zamířit do centra města. Měl by využít služby lékaře ještě na letišti.