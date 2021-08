Bečvu nemusel otrávit kyanid, zaznělo před vyšetřovací komisí

Nemáme zmapováno, kolik výpustí do jednotlivých řek vtéká z různých průmyslových areálů

„Velmi zajímavá informace byla, že nemáme zmapováno, kolik výpustí do jednotlivých řek vtéká z různých průmyslových areálů. Je to jeden z problémů, který bychom měli řešit. Mít větší zmapovanost, kde a jaké výpusti jsou,“ doplnila Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Obce ani stát podle členů komise podrobně neevidují jednotlivé výpusti do řek.