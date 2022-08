Baxa: Nesympatizuji s rozšířením reklamy v ČT

Systém přestal fungovat, protože byl nastaven na dobu, kdy filmové pobídky fungovaly na podporu filmů. To těch několik set milionů korun stačilo. Česko bylo rájem filmařů a několik let fungoval systém bezproblémově.

První z nich je zvyšování koncesionářských poplatků, druhá je rozšíření vysílání reklamy v ČT a třetí je změna koncesionáře, což ale reálně znamená jen to, že by mělo platit více lidí, než platí v současné době.

Vyvolala velkou reakci ve Sněmovně. Zkušenější kolegové, kteří to sledují již delší dobu, mě varovali, že otevření autorského zákona tohle s sebou vždycky přinese, a stalo se to.

Takže i přesto, že je transpozice evropské legislativy pod tlakem velkého zpoždění, řekli jsme si, že bude lepší se na pár týdnů, vlastně už několik měsíců, trochu zastavit a probrat si pozměňovací návrhy, abychom potom nepřijali něco, co by nebylo funkční.

V principu se jedná o to, že vydavatelé mají dlouhodobě pocit, že vyhledavače nabízejí jejich obsah, aniž by z toho měli (vydavatelé) nějaký příjem. Evropská legislativa, směrnice, kterou musíme přijmout, říká, že tenhle stav musí skončit. Vládní návrh vlastně obsahuje ustanovení, že se musejí dohodnout na nějaké formě úhrady.

Neříkám, že by to tak mělo být. Jenom říká, že to, co je v tom pozměňovací návrhu, určitě k debatě je. Nakonec bude Sněmovna, která rozhodne, co je pro ni přijatelnější.