Bartošek: Téma vstupu Ukrajiny do EU musíme zvednout

Beru to tak, že ten, kdo rozhodl, byli delegáti sjezdu. Vyslyšel jsem volání našich členů v regionu, kteří mě k tomu vyzvali. V nějaký moment byl ten hlas tak silný, že jsem si řekl, že pokud to chtějí, tak tu výzvu přijmu.

Hodně. Naši ministři jezdí na jednání do EU, téma se může zvednout, a jsem přesvěcen, že musí. Ruku v ruce by měla jít dodávka zbraní, humanitární pomoc a podpora Ukrajiny, aby si vybojovala svobodu, a současně ji zakotvit v rámci evropských států a vytrhnout ji ze sféry vlivu Ruska. To, co nás chrání, je členství v NATO a EU.

Témat je velké množství. Válka ukázala, že tak, jak fungoval svět doposud, nebude fungovat do budoucna. Musíme reagovat na to, že Rusko je gauner, který je schopný ze dne na den omezit dodávku plynu. Není důvěryhodný partner. Musíme zrychlit procesy, posílit obranyschopnost.

Hlavně potřebujeme nasměrovat ČR k prosperitě a samostatnosti a energetické bezpečnosti. To je to, o co se jedná. Vztah s Ruskem přestal fungovat a my se musíme rychle přizpůsobit téhle změně. Takže to jsou věci zcela zásadní, ať už bezpečnostní a energetické, ale i zahraničně-politické, což se dotýká zase vstupu Finska a Švédska do NATO. Bezpečnostně se svět přepsal a začnou platit nová pravidla.