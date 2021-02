Bartoš: Změna je nutná a její pravidla chceme určovat my

Nouzový stav byl naposledy prodloužen do 14. února, ale opět bez podpory Pirátů. Máte za to, že je na tom Česko už tak dobře, že to není potřeba?

To ne, my jsme už čtyřikrát nepodpořili prodloužení, protože vláda pak nemá žádný důvod něco měnit. Jednou za měsíc přijde do Sněmovny a nechá si komunisty odmávnout nouzový stav a dále akorát utahuje ještě více to, co je již utažené. To situaci neřeší. Zdravotní situace v ČR je vážná, ale příčiny, proč tomu tak je, leží už úplně v jiné rovině, než jsou striktní zdravotní opatření.

Kde tedy? V čem vláda podle vás pochybila?

Řekli, že důležitá je ekonomika a velké firmy, a proto jim musíme maximálně pomoci. Takže první věc je, že vláda neudělala žádné významné opatření pro bezpečné prostředí na pracovišti. Netestuje se antigenními testy. A druhý problém je ekonomická situace lidí, kteří zůstanou v karanténě.

Když jste táta, máma a dítě a žijete v malém bytě a jste v karanténě, tak automaticky oba dostanete 60 procent příjmů, což vám dává dohromady 120 procent jednoho platu, tedy prakticky jeden příjem. S tím nezaplatíte ani ten blbej nájem, proud a jídlo. Takže když soused chytí covid a měl by říct, že s vámi mluvil dvacet minut na chodbě, tak to neudělá, protože ví, že by rodina skončila na bubnu.

V rozhovoru pro ČT jste řekl, že se domníváte, že vládě kvůli dosavadnímu postupu není již nikdo ochotný pomoci. Můžete být konkrétní?

V rámci pirátského krizového štábu od dubna spolupracujeme i s lidmi, kteří současně dělají expertízy pro vládu. A rozdíl mezi mnou a panem Babišem je, že je poslouchám a snažím se podle toho zařídit. Naše návrhy mají oporu v jejich expertízách.

Oproti tomu spousta lidí po spolupráci s vládou dospěla do stádia deziluze, když jí propůjčili své jméno v dobré víře. Co následovalo, jsme mohli vidět na příkladu pana Kulveita (Český vědec Jan Kulveit, který působí na Oxfordské univerzitě, je spoluautorem výpočtu indexu PES – pozn.red), kterého následně Babiš přibil na tiskové konference na kříž s tím, že to je člověk, kvůli kterému se to všechno děje – bude se zavírat. Do toho seriózní člověk s profesní ctí nejde. I když chce pomoci, nenechá si podobné chování líbit.

Babiš to ve vládě seká a každý ministr se tam bojí, že udělá chybu. Ivan Bartoš

Takže máte za to, že tohle je i důvod, proč si premiér vzal očkovací strategie pod sebe?

Bavil jsem experty na logistiku, které nechci jmenovat, protože je nechci vystavit nějakému hněvu pana premiéra, ale jsou tu a zvládli by to uřídit. Akorát do toho vládního chaosu jméno nikdo zkrátka nevloží. Když máte nad sebou šéfa, na kterého není spolehnutí, že vás následně podpoří v rozhodnutí, jímž vás nejprve pověřil, neovlivníte to. Vydáváte své jméno jako záruku a on vás následně královským mávnutím smaže.

A zároveň vidíme, kolik lidí odchází z jeho nejbližšího okolí, ať je to na poloviční úvazek „šéf očkovací největší logistické a zdravotní akce“ (Minulý týden odešel z ministerstva zdravotnictví koordinátor očkování na ministerstvu zdravotnictví Zdeněk Blahuta. – pozn. red.) či další.

Současnému šéfovi resortu Janu Blatnému (za ANO) je často vyčítána odborná neznalost, například když uváděl, že jsou očkovaní lidé neinfekční. Jak podle vás prozatím zvládá komunikaci?

Někdy je umění vystupovat na veřejnosti, že se nevyjadřujete ke všemu a nevystupujete za každou cenu. V daleko marginálnějších věcech, než je zdravotní situace, plácají ti politici strašné nesmysly. Jednou jste viditelný politik a každé slovo je vnímáno.

To, že pan Blatný přiživil fámu reálných úmrtí na covid a s covidem, to je jako debata na ruském serveru. Když máme virus HIV, tak rovněž neumíráte na virus HIV, ale máte selhání imunity a umíráte v souvislosti s nějakou jinou chorobou. Takže to, co nyní přinesl do veřejného prostoru, je jako před tři čtvrtě rokem, kdy takové téma jely pouze dezinformační servery. A navíc je nezdravě nastavené prostředí ve vládě, kdy to tam pan Babiš seká a každý ministr se bojí, že udělá chybu.

Jako Piráti si zakládáte na technologiích, jaký je váš pohled na registrační systém? Už je v pořádku, nebo je skutečně nutné, aby byl přepracován?

Myslím, že v první vlně, kdy bylo vakcín opravdu málo, by bylo možná lepší než spěchat na systém, který posílá data reklamním agenturám, oslovit danou skupinu jiným efektivnějším způsobem. Třeba státní správa má informace o lidech včetně kontaktů, jelikož jim posílá důchod. Nyní jsem rád, že alespoň obce a města zřídila informační linky pro své seniory, kde jim pomáhají.

Problém byl, že samotný systém předával rodné číslo a telefon seniorů v URL adrese prohlížeče, a tak jste pomáhal seniorům, a ve vašem prohlížeči se ukládala jejich rodná čísla. Navíc při zapnutí upozornění o termínu jste zároveň potvrzovali, že vaše data mohou být poskytnuta pro direkt marketing dalším stranám. Nevím, jestli to byl vládní direkt marketing, ale minimálně z bezpečnostního pohledu je to tedy potřeba přepracovat.





Pojďme k volbám. Nyní jste si domluvil schůzku s panem prezidentem, a jestli tomu správně rozumím, převážně k povolebnímu postupu, což mnozí vykládali jako sebevědomé gesto. Považujete se za lídra opozice?

Schůzka s panem prezident není žádné privilegium, to může udělat každý předseda. A nesouhlasím se slovem „opozice“, to je i SPD, žádný monolit, ale jestli podle průzkumů koalice Pirátů a Starostů teď vede, tak je to jedině dobře. Je to i jeden z důvodů, proč tu synergie hledáme. Druhým důvodem je pak více než sto schválených programových priorit, není to zkrátka o tom, že si dva lídři plácli v hospodě, že jdeme dělat koalici.

Předvolební koalice mi navíc přijde daleko legitimnější než Zemanova povolební opoziční smlouva Ivan Bartoš

Ale neodpovídáte mi na otázku. Pan prezident oznámil, že sestavováním vlády pověří lídra nejsilnější strany, nikoli koalice, který bude mít 101 podpisů. O čem tedy s prezidentem chcete jednat? Máte za to, že chystá nějaký další háček?

Tak o sto jedničce hovořil až poté, co jsem si s hradní kanceláří schůzku domluvil. A mimochodem u pana Babiše ji nepožadoval. Ten vlastně opakovaně začínal s vládou, která neměla podporu Sněmovny, a do teď o ní lze hovořit jako o menšinové vládě. A druhou podmínku jsem samozřejmě také zaznamenal, ale podle mě je naprosto legitimní jít v koalici do voleb. Vítězem je buď samostatná strana nebo volební koalice.

Předvolební koalice mi navíc přijde daleko legitimnější než povolební opoziční smlouva. Pan prezident jistě dobře ví, jak je tento krok historicky vnímán. Takže se budeme na tohle téma nějakým způsobem bavit, ale volby jsou někdy za osm měsíců.

Vy se ale netajíte vašimi ambicemi na premiéra. Zemi byste po volbách přebíral v nelehké situace, co byste řekl části veřejnosti, která má pocit, že se tu rozpadá stát během vrcholu pandemie? Jak navrátit důvěru občanů?

Srozumitelností a prací. Už roky spolupracujeme se spoustou lidí, kteří se nemůžou přiznat k tomu, že s námi dělají, protože mají firmy nebo dělají v nějakých institucích, které spadají do státní správy pod jednotlivé resorty, kde jsou povětšinou lidi premiéra Andreje Babiše. A tyhle lidi jsou ochotní do toho jít znova, když budou mít důvěryhodného partnera.

Když říkáte, že máte odborníky, tak se o ně buď opíráte, nebo ne. Důvěra je v tom, že relevantní lidi se znalostmi souhlasí s vašimi kroky. Ale tady jsou ti největší odborníci nuceni přiznávat, že to je fakt špatné a situace stagnuje.

Téměř žádný z politiků Pirátů a STAN ale nemá zkušenost s vládnutím. Skutečně se cítíte připravený po říjnových volbách převzít v tomto směru odpovědnost?

Jinak bych nekandidoval na lídra celé koalice. Tedy lídři jsme dva, ale kandidát na premiéra je Ivan Bartoš. Akorát já o sobě nerad mluvím v té jakoby frackovité formě „já chci“. Ale myslím si, že změna je nutnost, a udělám všechno v pozitivním slova smyslu pro to, abychom to byli my, kdo bude určovat její pravidla.

Zmínil jste frackovité „já chci“, což je věta, kterou často slyšíme od předsedy ODS Petra Fialy. Ten mi v minulém rozhovoru říkal, že Piráti pro něj vzbuzují otázky. Vzbuzuje pro vás osobně nějaké otázky ODS?

Myslím si, že politika občanské demokracie je čitelná stejně tak, jako je čitelná ta naše. I když naše je tedy výrazně transparentnější. Vy jste řekla, ať zareaguji na pana předsedu Fialu. Já vůbec nevím, proč živí některé hoaxy, které o Pirátech většinou produkují spíš lidé okolo SPD a dalších.

Nekomplikují relativně časté mediální přestřelky i situaci, protože jak z jedné, tak z druhé strany už zaznělo, že jste tím nejpřirozenější partnerem pro vzájemné vyjednávání o vládě?

Možná bych se mohl pana předsedy zeptat, až se uvidíme, jestli je tam nějaký úkol za každou cenu se vymezit, nebo jestli tomu nedáme nějakou štábní kulturu. Politika má být přece demokratický souboj idejí, respektive způsobů, jak řešit problém, které není levý nebo pravý, ale je reálný a týká se lidí.