Bartoš, Pikal nebo Ferjenčík. Piráti si volí nové vedení

Předseda Ivan Bartoš, kterému se sešlo také nejvíce nominací, věří, že post lídra strany obhájí. Tu chce po příštích volbách dovést do vlády a sám je připraven i na post premiéra.

„Existujeme už deset let, jsme ve všech patrech české politiky i v europarlamentu. Rozhodujeme se na základě dat a analýz. Každodenně v parlamentu i ve vedení velkých měst dokazujeme, že pirátská politika je to, co republika potřebuje ve 21. století,” uvedl Bartoš v rozhovoru pro deník Právo.