Bartoš: Antibabiš není náš program

Pane předsedo, už se vidíte v křesle premiéra?

To rozhodně ne. Platí ale, že pokud piráti budou sestavovat vládu, a v naší strategii je, že takovou ambici máme, tak lídr kandidátky bude kandidátem pirátské strany na premiéra. Zda takovou šanci máme, se ukáže za dva roky.

Ptáme se proto, že jste v uplynulých dnech přišli s konceptem nazvaným Odbornost ministrů za piráty.

Myslím, že každá strana by měla říci, na základě čeho je její kandidát vhodným adeptem na ministerský post.

Řekl bych, že v minulých týdnech takovou potřebu ukázal případ soc. dem. kandidáta na ministra kultury Michala Šmardy.

Proto jsme zveřejnili, zatím ke schválení celostátnímu fóru, jaké jsou kompetenční požadavky na případné kandidáty pirátů. Takové lidi by pak měla následně pirátská strana nominovat.

Ivan Bartoš Foto: Milan Malíček, Právo

Vy sám požadavkům, jako je odbornost, vize, zkušenosti, vyhovujete a cítíte se na případný premiérský post?

Premiér je zejména nejvyšší manažer vlády, vystupuje za ni v zahraničí a kompetence neleží tolik v odbornosti, jako je to u jednotlivých ministrů. Pirátskou stranu vedu deset let, a pokud mě strana zvolí lídrem, tak asi proto, že je přesvědčena, že dané kompetence mám. Ale to je otázka za dva roky.

A vydržíte dva roky v čele?

Je pravda, že brzy mně končí volební období, ale svou pozici předsedy strany hodlám obhajovat. Tím pádem budu následně kandidovat na volebního lídra strany.

Jeden z vašich členů kolem debaty o možných ministrech na pirátských stránkách napsal: „Možná by bylo lepší, kdyby náš předseda namísto snění o tom, jak chytat holuby, kteří ještě ani nejsou na střeše, se vyjádřil k jinému svému nesplněnému slibu: proč jsme nevyhráli volby do EP.“ Jak to tedy je s těmi holuby a vašimi ambicemi?

Hodnocení výsledku evropských voleb budeme tento víkend předkládat republikovému výboru. Je pravda, že jsme měli větší ambice, což jsem přiznal hned po volbách. Současně ale musím říct, že kdyby fungovala pouhá analytika a matematika, tak jsme vytyčeného cíle – mít přes tři sta tisíc voličů v evropských volbách – dosáhli.

Ale nějak vám to vítězství nevyšlo…

Volby měly osmadvacetiprocentní účast a evidentně osm procent voličů proti našemu předpokladu nebyli pirátští voliči. Takže 330 tisíc hlasů stačilo bohužel na třetí místo. Nebyl jsem lídr kampaně, podpořil jsem ji a za sebe musím říct, že pro evropské volby jsme udělali maximum. A vracím se k přípravě našich možných kandidátů na ministry. Právě to je další krok, jak dát dopředu jasně najevo naše představy. Musím říct, že preference nám rostou a podle všeho budeme tou stranou, která se bude bavit o sestavování vlády.

Někteří politici vás kritizují, že z politiky děláte jeden velký mejdan, že jste založili svou politiku na permanentní kritice vlády a jejího šéfa, který o vás mluví jako o práskačích. To asi není dobrá pozice pro případná vyjednávání o vládě.

I ti, kteří nám nepřejí, uznávají, že piráti mají nejlépe propracované analýzy, argumenty jsou založeny na faktech a jsou nejracionálnější. S tím, že palební síla PR oddělení pana premiéra a hnutí ANO dává svým oponentům různé nálepky, se těžko bojuje. Takže premiér říká ostatním stranám – vy jste tady 30 let kradly –, ačkoli on sám kooperoval s politiky vlád minulých a dnes se tváří, jako by tady nežil.

Legalizace konopí je teď uměle zabrzděná, protože se ještě nevymyslelo, kdo na tom zbohatne.

Nevím, kde se vzalo přirovnání k jednomu velkému mejdanu nebo k udavačství. Ale autory takových přirovnání bych klidně pozval na naše republikové jednání, kam jezdí naši lidé ve svém volnu a kde je to pouze o práci, práci a zase práci.

Pokud jde o to „práskačství“, tak neplatí, že váš místopředseda Michálek podal žalobu na Babiše kvůli nezveřejnění Národního investičního plánu a že si stěžujete v Evropské komisi na liknavé vyšetřování premiérova možného střetu zájmů?

Když v institucích, jako je Sněmovna, máte jasné mechanismy, jak komunikovat s vládou, a ona vás flagrantně ignoruje, dělá si z vás legraci, tak co byste dělali? Pan premiér se opravdu chová jako prvňáček, když stojí před poslanci a říká: Tady mám investiční plán, ale neukážu vám ho, protože to je moje know-how.

Tak se nedivte, že kolega Michálek šel jedinou možnou cestou a podal žalobu. Pokud tady je plán na tři a půl bilionu korun, který má vázat ČR do roku 2030, tak proč třeba starostové, jejichž investiční záměry pan premiér posbíral, by neměli vědět, jak s tím vláda pracuje?

Úplně stejné to je s Evropskou komisí, kdy jsme se před rokem, kdy začala platit finanční nařízení, obrátili na ministerstva, jak s tím budou nakládat, kdy neměla ani metodologii ke střetu zájmů pana premiéra, a výsledek: nula.

Souhlasím, že politici by měli bojovat na politickém kolbišti, ale občas nezbývá nic jiného než jít cestou žaloby. Typickým příkladem je investice ČEZ v Bulharsku.

Pokud vám premiér, který byl ministrem financí a měl pod sebou ČEZ, naprosto seriózně ve Sněmovně řekne, že o hospodaření této organizace ví z novinových článků, a nehodlá řešit osm miliard, které tam visí, a ať si klidně podáme žalobu, tak co s tím uděláte? Proto jsme podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Pokud vláda neuplatňuje kontrolu nad největším energetickým gigantem v zemi, tak je prostě něco špatně.

Koncem září bude Sněmovna hlasovat o ústavní žalobě na prezidenta Zemana. Jak se zachováte?

V klubu jsme rozebrali jednotlivé body žaloby. Některé body skutečně dokládají porušení Ústavy, jiné pasáže zní jako společenská obžaloba chování prezidenta. Myslím, že to by tam být nemělo a mělo by jít o jasné a průkazné pochybení.

Takže zvednete ruku pro nebo proti?

K žalobě se svými hlasy připojíme.

Mluvili jste při své nedávné schůzce s prezidentem o vašem postoji k žalobě?

To vůbec nebylo tématem našeho rozhovoru. Myslím, že pan prezident zná naše postoje k jeho konání. A to nejen v tomto ohledu, ale třeba také na jmenování profesorů, udělování státních vyznamenání atd.

Co říkáte aktuální situaci kolem obžaloby neobžaloby premiéra kvůli Čapímu hnízdu?

Myslím, že vývoj situace je velmi nešťastný. Samotné zveřejnění toho, že stíhání bude zastaveno, bylo podle mě chybné, a řekl bych, že až neprofesionální. I proto jsem od začátku v jakýchkoli silných vyjádřeních zdrženlivý.

Na svůj Twitter jste nicméně napsal, že kdyby Andrej Babiš nebyl premiér, už dávno sedí. To nezní moc zdrženlivě.

Můj komentář vychází z empirické zkušenosti, kdy skutečnost, že jde o vrcholového politika, kauzu vždy protahuje. Pokud státní zástupce Šaroch neměl za čtyři roky, co případ dozoruje, výhrady k práci policie, a dokonce vyhověl žádosti o zastavení stíhání pana místopředsedy ANO Faltýnka, tak změna jeho názoru na mě opravdu působí trochu zvláštně. Prostě asi platí, že pokud jde o mocné, tak příběh běží pomalu s různými otočkami.

Řeknu to tak, jak to cítím: kdyby @AndrejBabis nebyl premiér, už dávno sedí. A také se aktivně řeší jeho další kauzy (mezi které počítám i daňový únik zjevně fiktivní reklamy na farmě Čapí hnízdo za 270 milionů). Před zákonem si mají být všichni rovni. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 2. září 2019

Před prázdninami jste vystavili vysvědčení vládě. Většinou se hemží pětkami, jedničku jste dali premiérovi za Pěstitelské práce: čerpání dotací a produkce řepky. Pokud byste měli oznámkovat, co jste dokázali vy, jaké by bylo hodnocení?

Člověk má vždycky tendence si přilepšovat. Po nástupu do Sněmovny jsme se nejdřív museli vyrovnat s tím, jak systém funguje, a postavit tým. Takže drobné zpoždění bylo. Zjistili jsme, že navrhované zákony mají před sebou dlouhou cestu. Stanovili jsme si dvacet priorit. Na rozdíl od vlády my nástěnku, jak plníme své sliby, máme.

Musím říct, že tam, kde to šlo dotáhnout, jako třeba v případě registru smluv, tak to máme. V jiných věcech jsme návrhy rozjeli, nakonec je adoptovala vláda. To je případ kumulace funkcí, nominačního zákona. Tady považuji náš úspěch za částečný. Takže, ohodnotil bych nás dvojkou.

Říkáte, že vláda některé vaše návrhy adoptovala, což zní trochu žárlivě. Vypadá to, že spíš soutěžíte, kdo bude rychlejší, než kdo prosadí užitečný zákon.

Jsme rádi za každý zákon, který je – jak říkáte – užitečný. Postupujeme ale trochu odlišně od zbytku opozice. Vezměme třeba ODS. Přijdou s nějakým návrhem, který nedopadne, a v tu chvíli vyjdou s kritikou, že dostali od vlády na zadek a svůj úkol považují za splněný. My jdeme s návrhem, který může vládu inspirovat, až ho předloží jako svůj. Příkladem je zákon o lobbingu, který ovšem podle našeho názoru nemá ty správné parametry. Netýká se prezidenta, samospráv, Praha v něm není. Naší snahou pak je při projednávání doplnit nebo změnit návrh podle našich představ, na čemž se snažíme dohodnout s ostatními.

Myslíte si, že by vám dvojku dali i mladí lidé, kterým jste slibovali balík zákonů o zpřístupnění bydlení? Kde ty zákony jsou?

Myslím, že mladí lidé nás hodnotí kladně. Poslanec Martínek předložil návrh slevy na dani z nabytí nemovitosti pro člověka, který si kupuje první nemovitost v ČR. Při dnešních cenách by to byla úspora kolem 150 tisíc korun, což může být na vybavení domácnosti. Vůle tu daň zrušit nebo ji nějak změnit tu ale není.

Poslankyně Richterová připravuje zákon o dostupném bydlení. Už tu jednou byl, ale spadl pod stůl. Místo toho má běžet výstavba bytů. Paní ministryně Dostálová teď řekla, že ho oživí. Až to v rámci programu bydlení 2020–2030 znovu rozjedou, vyšleme tam své zástupce.

Jsem rád, že už se nemluví jen o sociálním bydlení, to by se týkalo 64 tisíc lidí, ale lidí na hraně bytové nouze je mnohem víc. Ono stačí, když majitel zvedne nájem o 500 korun a někteří lidé mají problém. Politika bydlení je vůbec velmi zajímavá. Byl jsem přes léto na stáži na magistrátu.

Máte tedy informace z první ruky. Jak se vám líbí, jak to na magistrátu piráti vedou?

S prací našich uvolněných radních i zvolených zastupitelů jsem spokojen. Ale myslím si, že selháváme v komunikaci opatření. Podle mě jdou některé věci za primátorem Hřibem často neprávem.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš (v popředí) a pražský primátor Zdeněk Hřib Foto: Petr Horník, Právo

Praha je opravdu těžká, zvlášť když nefunguje komunikace témat mezi Spojenými silami (TOP 09 a STAN) navzájem. Někdo něco navrhne, pak přiletí předseda té strany, který ani neví, že je to návrh od nich, a kritizuje, že koalice v Praze nefunguje. Nejdřív by si vše měli řešit mezi sebou, než s tím jdou ven.

My máme každé pondělí strategický mítink vedení strany a předsednictvo, kam se primátor chodí radit o tom, jak postupovat. Ze mě si dělali někteří koaliční partneři legraci: on si k vám chodí pro notičky.

Tak jsem reagoval ostřeji: Vy se v rámci své strany nebavíte o tom, co je důležité, co se právě aktuálně řeší? Trvám na tom, že Zdeněk Hřib má nejexponovanější pirátskou pozici a má moji maximální podporu.

A vy nevnímáte koaliční hádky na magistrátu? Výtky, že Hřib to manažersky nezvládá, že piráti nedrží dohody, porušují smlouvy. A že to hrozí rozpadem.

My jsme jediní, kteří tam drží dohody vycházející z koaliční smlouvy…

To tvrdíte i přes dohodu, že budete transparentní ve všem, a pak přijde rozhodování o nové trase D metra a váš primátor navrhne tajné hlasování?

Za celou dobu, co na magistrátu jsme, to vnímám jako jedinou chybu. Řekl jsem mu, že to bylo zbytečné. Prý vyhověl koaličním partnerům. Kromě této chyby není fakticky žádná další věc, kde bych nestál stoprocentně na Zdeňkově straně. Ten mediální kouř kolem vzniká od předsedů jiných stran. Když se podíváme na to, kdo něco navrhuje, a pak se ozývá, že je to špatně, tak jsou to často lidé ze stejného týmu. Tedy pokud beru Spojené síly jako jeden tým.

S tím jste museli počítat. Volby jste nevyhráli, přesto máte primátora.

To je pravda. Ale my komunikační bariéru mezi sebou nemáme. Když je třeba, tak se potkáme. Jestli je to v jiných stranách jinak a vychází z toho blamáž, to nevím.

Teď se třeba objevila kauza mýtného v Praze, což nebylo vůbec projednáno. Přitom je v koaliční dohodě, že mediální výstupy týkající se společných postupů prezentuje koalice po dohodě. Jak tedy může někdo pustit takovou věc, aniž by o tom věděl jeho stranický šéf?

Ale podle náměstka primátora Hlubučka (za STAN) koalice včetně pirátů už na mýtné kývla v květnu, když schválila plán udržitelné mobility, kde se s ním počítá.

Ale pro občany Prahy, a já jsem jeden z nich, musejí věci mít svou logiku. Pokud musím Prahu přejet a nemám jinou možnost než po magistrále, kterou někdo zpoplatní, tak musím mít možnost město někudy objet.

Podle mě Antibabiš není program. Pro Piráty je to nesmysl.

Je to o tom, že na magistrátu je pět subjektů a ty mají jiné zájmy. Část jsou strany sněmovní, pan Čižinský (Praha sobě) je jakýsi solitér, který má také ambice v celostátní politice. Aspoň podle toho, co říká. Asi by si měli spolu více povídat.

Jsem předseda strany, která má své zástupce na magistrátu a ti jsou zodpovědní za určité věci. Jejich kroky obhajuji a vysvětluji. Komentovat kroky ostatních stran na magistrátu mi nepřísluší.

Vy se nechováte ve Sněmovně jako solitér? Jste mezi dvěma bloky – pravicová opozice proti vládní koalici s komunisty a SPD. Proč jste odmítli nabídku připojit se k pravicové opozici, která se prezentovala jako demokratický blok?

Demokratický blok neexistuje. S myšlenkou bloku přišel předseda STAN Rakušan při jednání o nedůvěře vládě. Dostal za to lehce vynadáno, že s tím vyšel do médií, ačkoli nic takového neproběhlo.

Nicméně předseda ODS Fiala o společném postupu pravicové opozice mluví dál, myslí si na její vedení...

Vyjádření „superlídra“ opozice jsem také zaznamenal. Podle mě Antibabiš není program. Pro Piráty je to nesmysl. Máme nějaké principy: aby se v této zemi nekradlo, nezneužívaly se dotace, nebyl tu klientelismus. A to, že zrovna teď je u moci Andrej Babiš, který to vše dotáhl do úplné dokonalosti, to je fenomén. Ten vzdor Antibabiš podle mě není ani veden s čistým úmyslem.

Je tu dominantní strana ODS a jakýsi demoblok, o kterém se tvrdí, že už neexistuje. Nicméně půdorys koalice, o které se hovoří jako o případné volební koalici, ho kopíruje.

Podle mě ta realita ale trochu naráží: když se zeptáte na Moravě, co si myslí voliči KDU-ČSL o ODS, tak se dozvíte věci, které nelze publikovat.

My v řadě věcí shodu najdeme s ANO i s ODS. Pokud ale je naší výkladní skříní politiky transparentnost a u poslanců ODS ve Sněmovně cokoli, co zavání transparentností, je špatně, protože by spousta lidí do věcí kafrala, tak evidentně nemůžeme dělat předvolební koalici s někým, jehož dlouhodobá činnost je v rozporu s tím, co my chceme v politice nastavit jako standard.

Po volbách, kdy už budou rozdány karty a bude se hledat nějaký kompromis, protože je potřeba sestavit vládu, tak se podívejme třeba na Ostravu, kde piráti jsou s panem Macurou (ANO) a funguje to.

Jedním z vašich slibů byla legalizace konopí. Výsledek zatím žádný.

Předložili jsme návrh zákona na legalizaci pěstování pěti kytek pro osobní potřebu nebo 1200 gramů sušiny. Nejde vlastně o legalizaci, ale o regulaci pěstování. Vláda se na to netváří.

To ale není pro parlament rozhodující…

To je pravda. Týká se to 800 tisíc lidí, kteří „nehulí“, tedy neinhalují. Jde o nelékařské konopí používané pro zpracování na různé domácí masti. Legalizace konopí je podle nás teď uměle zabrzděná, protože se ještě nevymyslelo, kdo na tom zbohatne.