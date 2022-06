Balaš: Asi mě vybrali i kvůli předsednictví EU

Čím jste si získal důvěru vašich kolegů?

Asi tím, že poznali, jak pracuji ve Sněmovně, kde se znalost práva docela hodí. A poznali mě asi také lidsky, takže i to je možná důvod.

Myslíte si, že plynně zvládnete převzít předsednictví Evropské unie a připravit školství na začlenění ukrajinských uprchlíků? To jsou podle Petra Gazdíka hlavní výzvy.

Začleňování uprchlíků je připravováno resortem a mělo by to fungovat. Věřím, že to zvládneme. A pokud jde o předsednictví, tak mám přece jen nějaké mezinárodní zkušenosti.

Působil jsem i v mezinárodních institucích a jsem rozhodce, který je na to prostředí zvyklý. Věřím tomu, že zvládnu i předsednictví některých rad, které přicházejí v úvahu. Možná to byl jeden z důvodů, proč mě vybrali.

Jak moc jste se v poslední době zajímal o problematiku regionálního školství, kde pan Gazdík připravoval velké změny, ať už jde o rámcový vzdělávací program, nebo přijímačky či maturity?

Tím jsem se zabýval jako poslanec, diskutovali jsme o tom na školských výborech a podvýborech. Rozhodně se v tomto ohledu necítím být expertem, ale to asi nelze být na všechno. Když jsem se ale díval na ty parametry a to, co je připravováno, tak se mi zdálo, že to jde správným směrem.

Je třeba to nasměrovat jinak, než jak je ten tradiční přístup, ale to bude chvíli trvat. Je však třeba s tím začít a změnit programy, tak aby děti byly schopny v praxi aplikovat, co se naučí.