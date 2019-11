Babišův plán investic už není plán, ale jen potenciál. Znovu se otřel o Klause

„Tohle je můj, vy máte nějaký blbý,” reagoval ve čtvrtek Babiš na interpelaci šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka s tím, že slibovaný plán představí do konce roku.

Během čtvrtečního dne se v médiích objevila verze materiálu, kde se hovoří, že do investic půjde do roku 2030 celkem 2,8 bilionu korun, premiér přitom hovořil o projektech za pět bilionů korun, ale částky se neustále mění. Babiš ale odpoledne ve Sněmovně řekl, že je to fake a „pravý” plán představí v druhé půlce prosince.

Opřel se do Klause stejně jako před pěti lety

„Buďte rádi, že to konečně někdo tady vymyslel. Škoda, že s tím nezačal pan Klaus v roce 1990, mohli jsme být dnes někde jinde,” otřel se Babiš o někdejšího ministra financí, premiéra a prezidenta Václava Klause.

Do něj se přitom v podobném duchu obouval už před pěti lety, když tvrdil, že kdyby si Klaus jako první premiér samostatné ČR přečetl knihu od Jana Antonína Bati Budujme stát pro 40 milionů lidí z roku 1937, mohl by rozvoj země vypadat jinak.

My už to stejně nerealizujeme, přiznal Babiš

Ačkoliv o tom, že investiční plán předloží, mluvil už loni, stále ho nemá a navíc během interpelace přiznal, že jde pouze o potenciální investice, které jeho současná vláda ani realizovat nebude.

„Plán se stále mění, stále to přepisuji. Je to jen potenciální zásobník investic, a dokonce jsem ho teď změnil na roky 2020 až 2050. Je to potenciál naší země,” prohlásil Babiš s tím, že jeho součástí je například výstavba a oprava pražských nemocnic.

Babiš: Děláme to pro Piráty

Michálkovi ironicky řekl, že plán připravuje pro pirátskou potenciální vládu, jelikož Piráti se netají tím, že by ji za dva roky chtěli sestavovat.

„Chceme vám to ulehčit. Děláme pro vás. Připravujete se přece, až budete ministr spravedlnosti,” vzkázal předseda vlády Michálkovi.

Michálek: Šest let vládnete a nevíte

Ten Babiše kritizoval za to, že se o žádný plán nejedná a je to jen „velké špatné” a nikdo neví, jaké investice kdy budou a kdo je zaplatí.