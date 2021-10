Babišova obnovená imunita zbrzdí postup v kauze Čapí hnízdo

„S ohledem na to, že premiér získal nový mandát, který je nezávislý na tom předchozím, tak vůči němu nelze momentálně činit žádné úkony,“ uvedl včera Cimbala.

Pravděpodobnější je podle Cimbaly druhá varianta, tedy že by o Babišově dalším osudu měla rozhodnout až nově složená Sněmovna.

„Každopádně do té doby, než bude Sněmovnou rozhodnuto, nelze v té věci žádný úkon činit. Tedy ani podat obžalobu, ani rozhodnout o zastavení trestního stíhání či o vrácení věci policii. Premiér uzavřením voleb získal nový mandát a je jím krytý, tedy má novou imunitu,“ upřesnil mluvčí.

Jak se Babiš k chystané nové žádosti o své vydání postaví, to dosud nesdělil, a komentovat to nechtěl ani jeho obhájce. „S klientem jsem to ještě neřešil, tak se k tomu nemohu vyjádřit,“ řekl včera premiérův advokát Michael Bartončík.