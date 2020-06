Babišova hrozba předčasnými volbami je forma nátlaku, rozumíme tomu, zní z ČSSD

„Cesta k předčasným volbám je složitá. Myslím, že to není něco, co je na pořadu dne, a že by to nebylo úplně rozumné. Nicméně jeho vyjádření rozumím. Používá to možná jako formu nátlaku, jak změnu rozpočtu prosadit,” prohlásil na tiskové konferenci šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.