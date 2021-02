Premiér: Vyjednávat o prodloužení nouzového stavu je úkolem Blatného

„Aby všichni pochopili, že si nemůžeme dovolit zrušit nouzový stav, protože zkrátka potom nemůžeme nasadit armádu a dobrovolníky a znamenalo by to úplnou katastrofu pro náš zdravotnický systém,” zopakoval tvrzení o možném kolapsu zdravotnictví, pokud by nouzový stav prodloužen nebyl.

Nouzový stav platí do 14. února. V pondělí o návrhu na jeho prodloužení bude jednat vláda a ve čtvrtek by se návrhem měla zabývat Sněmovna.

Postup, že by vláda v pondělí 15. února vyhlásila "nový" stav nouze bez souhlasu Sněmovny, by podle Babiše nebyl férový. „To by bylo pohrdání Sněmovnou, to my nechceme,” řekl s tím, že kabinet chce přesvědčit zástupce sněmovních stran o vážnosti situace. „Doufejme, že je přesvědčíme, že nás podpoří a že nebudeme závislí jenom na podpoře KSČM,” dodal.