Babiš hájí povinné očkování: Pozitivní motivace už jsme vyčerpali

Podle vlády ANO a ČSSD v demisi by mohli od března příštího roku mít povinnost podstoupit očkování proti covidu zdravotníci, sociální pracovníci, hasiči, policisté, vojáci, celníci, příslušníci vězeňské služby či lidé nad 60 let.

Okamura ve středu řekl, že návrh kabinetu v demisi by měla probrat Sněmovna, protože velká část voličů SPD i jiných stran povinné očkování odmítá.

„SPD prosazuje dobrovolné očkování," uvedl na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny. Stát by podle něj neměl nutit do očkování zdravé a odolné lidi, kteří by se měli sami rozhodnout, zda se naočkují, „nebo s virem poperou".