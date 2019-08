Babiš uvítal Šmardovo rozhodnutí

Premiér uvedl, že v pondělí opakovaně hovořil s šéfem soc. dem. Janem Hamáčkem a nyní čeká na novou nominaci. „Tak jak jsem slíbil, že to chci vyřešit do pondělí, tak to platí,“ prohlásil Babiš. Kdo by mohl na funkci aspirovat, premiér prý neví.