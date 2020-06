Babiš školil Metnara, proč nekoupil slovenská děla

„Proč jste nekoupili ta děla Zuzana, když je to společný česko-slovenský projekt?“ zeptal se Babiš poté, co na konferenci vystoupili ve společném bloku ministři obrany Visegradské čtyřky , tedy nejen Metnar , ale i jeho slovenský kolega Jaroslav Naď.

Metnar se nenechal zaskočit. „Armádní experti posoudili osm typů děl a Zuzana postoupila do užšího kola, ale po posouzení ceny děl i munice vyhrála francouzská děla,“ reagoval Metnar. Dodal, že je pravda, že se o společných projektech skutečně jen mluvilo, ale že se to možná změní. „Teď jsme se domluvili na společném nákupu malorážní munice a já bych chtěl, aby se to podepsalo do konce roku,“ podotkl.