Babiš si předvolal ministryni Benešovou kvůli výrokům o Vrběticích

Na dotaz, zda by ministryně měla ve vládě skončil, odpověděl, že premiér Andrej Babiš s ní „hovořil nebo bude hovořit“. „Nicméně máme pět měsíců do voleb, s vládními změnami bych to nepřeháněl,“ dodal Hamáček.

„Teď už nikam necouvneme. My víme, co Rusové udělali, víme, jak to udělali, oni ví, že to udělali a ví, že my víme, že to udělali. Jediné, co nevědí, je, co na ně máme,“ dodal Hamáček.