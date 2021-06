Babiš se pustil do Pirátů kvůli uzákonění polyamorie. Strašení, reagoval Ferjenčík

„To jsou takové nápady Pirátů, které oni chtějí prosadit do naší společnosti, že desítky, nevím kolik mužů a žen, budou normálně žít jako partneři a budou mít i milostný vztah. Zkrátka jsem starší a moc tomu nerozumím,“ uvedl Babiš s tím, že polyamorii z hlediska morálky nepovažuje za ideální.

Ferječník v roce 2017 řekl v rozhovoru pro časopis LUI, že Piráti podporují aktivity směřující k uzákonění polyamorie (polyamorie je soužití tří a více lidí – pozn. red.) jako formy registrovaného partnerství s tím, že úkolem státu není lidem říkat, jak mají žít. Článek nyní z webu zmizel, redakce to zdůvodnila upgradem systému.

Babiš dále uvedl, že nechápe ani, jak by Piráti složili případnou vládu s konzervativní KDU-ČSL, pokud mají návrh v programu. Ve společném programu Pirátů a STAN se v rámci manželství však hovoří pouze o zrovnoprávnění stejnopohlavních párů.

Novinky se proto obrátily na Ferječníka, který uvedl, že premiérovo vyjádření přikládá probíhající předvolební kampani. „Na mě to působí dojmem, že pan premiér má jediný program, a to je Antipirát. Zjevně už rezignoval i na svoji knížku O čem sním, když náhodou spím. A místo toho, aby se snažil zlepšit život lidí v České republice, tak straší Piráty,“ uvedl.

A dodal, že ho to nicméně nechává chladným. „Vzhledem k tomu, jakou má pověst mezi našimi voliči, tak nám to může jedině pomoci,“ uvedl s tím, že jde o pověst člověka, který šel do politiky, aby si nahrabal, a k tomu „svým katastrofálně amatérským přístupem k pandemii“ způsobil smrt lidí v České republice.