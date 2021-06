Babiš se odmítl omluvit Pirátům, kteří jej k tomu vyzvali v předžalobní výzvě

„Jak určitě víte, Pirátská strana mě vyzvala k omluvě. Tak to ani náhodou,” uvedl Babiš. „Nemám se zač omlouvat a myslím, že to dobře ví,” dodal. V komentáři pro Právo mimo jiné zopakoval svůj výrok z pléna Sněmovny: „Nechceme sdílet naši zemi”. Piráti podle něj mají „zcela opačný názor”.

V komentáři také Babiš citoval výrok předsedy Pirátů Ivana Bartoše z roku 2009, který podle něj potvrzuje, že „Piráti nemají žádný problém s migranty”. „Chápeme, že pro vás je to sci-fi, ale Piráti a Starostové jsou skutečně přísně demokratickou koalicí a prosazují a budou prosazovat jen to, co mají v programu. Dvanáct let starý úryvek vytržený z kontextu na internetovém fóru na tom fakt nic nemění. Nestydíte se lidi takhle strašit?” reagovali Piráti.