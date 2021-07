Babiš sdílel svědectví lékařky. Kde berete tu drzost, zpražila ho

„Pane premiére Babiši, pamatuju si, jak jste spolu s celou vládou dělali snad všechno pro to, aby se virus mohl šířit, jak se mu zlíbí. Pamatuju si žvásty vaší vlády z té doby, kdy se ještě dalo něco dělat - ale ne, stejně jako řada českých občanů, ani vy neposloucháte odborníky. Pamatuju si, že jste nám ve snaze o záchranu lidí moc nepomohli, a pak jste se snažili to lepit nesystematickými finančními příspěvky,” rozhořčila se lékařka.

Proto nyní nerozumí těm, kteří se cítí bezpečně a očkování odmítají. „Pamatuju si většinu lidí, kteří to peklo covid zápalu plic ustáli. Někteří se mají dávno dobře, někteří se mají doteď špatně. Ale moc nepochybuju o tom, co by si zpětně vybrali – jestli očkování, nebo to, čím prošli. Jenomže oni na výběr tehdy ještě neměli,” připomněla lékařka.