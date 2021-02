Babiš s Piráty a STAN řešil návrat žáků do škol

Současně opoziční strany požadují rychlou přípravu zákona, který by přijímání protiepidemických opatření zajistil i bez vyhlášení nouzového stavu.

O samotné podpoře nouzového stavu zatím nebyla řeč. To po jednání potvrdil i vicepremiér Jan Hamáček.

Podle Bartoše se uvidí, co v pondělí schválí vláda. Ta bude řešit především strategii návratu žáků do škol. O to se nyní zasazuje i premiér Andrej Babiš.