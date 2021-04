Babiš: Rotace tříd nedává smysl, způsobí zmatky

„Rychlý, ale hlavně smysluplný návrat dětí do škol je pro mě absolutní priorita. Souhlasím ale s výtkami, že některé návrhy ministerstev školství a zdravotnictví nevypadají z hlediska praxe vůbec logicky. Na Radě pro zdravotní rizika nám byly tyto návrhy představeny až 1. dubna a většinu věcí jsem se předtím, stejně jako ostatní ministři, dozvídal hlavně z médií a od občanů,“ uvedl Babiš v mailu Smejkalovi, který má Právo k dispozici.

„Spousta rodičů a učitelů si taky myslí, že rotace pro celý 1. stupeň ZŠ nedává smysl. Že když bude 1. a 2. třída chodit do školy jenom týden a další týden se bude učit z domova, vyvolá to spíš zmatky, protože se ty nejmenší děti budou na přerušovaný režim těžko adaptovat. A nebude to ani nic jednoduchého pro 3. až 5. třídu,“ napsal Babiš Smejkalovi.