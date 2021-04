Babiš: S Rakouskem a Slovinskem jsme doplatili na sobectví jiných

Po opakovaném naléhání ministerstvo konečně rozhodlo, že od 1. dubna se druhá dávka pro Pfizer a Modernu očkuje po 42 dnech. Třeba v Británii přijali strategii, že očkují jen první dávkou. U nás to nechystáme, ale odkladem druhé dávky zvýšíme počet očkovaných první dávkou.

Rakouský kancléř Kurz správně poukazuje, a já ho v tom podpořil, že se vakcíny nerozdělují podle počtu obyvatel, jak bylo domluveno, ale podle nějakých dohod na Řídícím výboru Evropské komise pro vakcinaci, což v kombinaci s naprosto nedostatečnými a nepředvídatelnými dodávkami výrobců znamená, že členské státy reálně dostávají od 8 do 45 dávek na 100 obyvatel, což opravdu neodpovídá dohodnutému principu. Jako premiér jsem se o této skupině dozvěděl až v lednu. Ministr Blatný mi vysvětloval, že to je technická záležitost, ale pak se ukázalo, že je to orgán, který má na rozdělování vakcín největší vliv.