Babiš: Řešením pro vymírající Evropu je podpora rodin, ne migrace

Hlavním tématem demografického summitu v Budapešti, který začal ve čtvrtek a bude trvat do pátku, je rodina. Do projevů řečníků se ale výrazně promítala také protimigrační rétorika. Obě témata, na nichž do určité míry Babiš staví i svou předvolební kampaň, spojil i český premiér.

„Masová a nekontrolovaná migrace do Evropy nemá s udržitelností naší evropské společnosti nic společného, právě naopak. Jediným skutečně udržitelným řešením proti vymírání Evropy je zvýšení porodnosti vlastního, původního obyvatelstva, což je cesta, která je společná zemím V4. Jedině tak se nedostaneme do situace jako v některých západoevropských státech, které se nám doslova před očima mění z roku na rok,” prohlásil v závěru svého projevu na summitu Babiš.

V Evropě dlouhodobě klesá porodnost a populace stárne. Průměrně se rodí 1,6 dítěte na ženu, v Česku je to 1,7. Průměrný věk rodiček se podle Babiše v České republice pohybuje okolo 30 let.

„Spousta lidí argumentuje tím, že vychovávat děti stojí spoustu peněz, a že si to prostě nemohou dovolit. Musíme udělat všechno pro to, aby příchod dítěte do rodiny neznamenal velký zásah do rodinného rozpočtu,” míní premiér.