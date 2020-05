Babiš: Prymula bude mít nižší plat než jako náměstek

Babiš se vyjádřil i k odchodu Vojtěchova náměstka Romana Prymuly, který by měl skončit na ministerstvu na konci května.

„Pan Prymula má nabídky do soukromého sektoru už dávno. A je dobře, že zůstane ve státním sektoru. Je to vědec a rozumí virologii,” dodal Babiš. Zdali nakonec Prymula nastoupí na nové místo, by mělo být jasné v pondělí.