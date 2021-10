Babiš: Prezident mi potvrdil, že mě pověří sestavením vlády

Babiš to potvrdil i v rozhovoru pro středeční vydání deníku Právo. „Volby jsme na počet mandátů vyhráli. Pan prezident říkal, že pověří sestavením vlády lídra strany, která získá největší počet mandátů. A to jsme my, máme 72 poslanců, o jednoho více než tři strany sdružené do koalice Spolu. To je fakt, ať se to někomu líbí, nebo ne,” řekl Právu premiér.