Babiš: Pokud se nestane zázrak, přitvrdíme

V Česku od čtvrtka platí omezený pohyb osob, lidé ale mohou chodit ven do přírody, do zaměstnání, vodit děti do školek, chodit nakupovat či jet k lékaři. Jejich pohyb není omezen vzdáleností. Některé obchody se uzavřely, velká část je ale stále v provozu. Kromě potravin a lékáren například i drogerie nebo domácí potřeby.

Babiš rovněž vystoupil v neděli na pražských Letňanech poté, kdy tam vojáci dokončili výstavbu polní nemocnice. „Doufám, že lidé, kteří tvrdili, že covid neexistuje, pochopí, že už jde do tuhého,“ sdělil novinářům s tím, že by se lidé měli semknout a mít na epidemii stejný názor, jako měli na jaře, kdy se podle něj pravidla důsledně dodržovala. „Viděl jsem rentgenové snímky a covid není žádná chřipečka,“ dodal.

Světlem na konci tunelu je podle Babiše vakcína. Předběžně jsou zprávy, že by mohla být k dispozici od prosince, řekl. Česko by podle něj mělo dostat půl milionu vakcín, prioritně by měli být očkováni lidé na 65 let, pacienti s chronickými chorobami, zdravotníci nebo zaměstnanci v sociálních službách. Připomněl, že vláda objednala v Evropské unii 3,5 milionu dávek, což vystačí pro 1,75 milionu obyvatel.