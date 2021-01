Babiš: Pfizer zmenší dodávku vakcín do ČR nejvýše o 20 procent

Farmaceutická společnost Pfizer zmenší středeční dodávku vakcín proti koronaviru do České republiky maximálně o 20 procent. Mladé frontě Dnes (MfD) to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vyrovnají to dodávky v únoru. V sobotu premiér mluvil o výpadku 40 až 50 procent z původně očekávaných 93 600 dávek pro tento týden.