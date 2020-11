Babiš: Nevypadá to dobře. Čísla neklesají tak, jak jsme si představovali

„Stále to nevypadá dobře. Neklesá to tak, jsme si to představovali. Čísla neklesají podle plánu a je skutečně důležité rozvolňovat s rozmyslem,” uvedl Babiš na tiskové konferenci k představení výsledků antigenních testů z pilotního projektu v Karviné.

V souvislosti s tím také řekl, že je potřeba nabídnout lidem možnost se před Vánoci otestovat. „Myslíme si, že by bylo fajn, aby se ještě před Vánoci mohli nechat lidé otestovat, havně kvůli těm starším členům rodiny,” dodal. Vláda by podle něj také měla vyřešit to, že někteří se odmítají testovat kvůli obavám z karantény a tedy nižšího, šedesátiprocentního platu při pobytu doma.

O dobrovolném testování občanů pomocí antigenních testů začal Babiš mluvit před pár dny. Nemocnice, kde se bude testovat, již dostaly pokyn se testy zásobit. Lidem je proplatí zdravotní pojišťovna. „Antigenní testy jsou hlavně pro to, abychom v populaci zjistili superpřenašeče, kteří mají velkou virovou nálož. Ty testy jsou takové lidi schopné detekovat,” vysvětlit Babiš, proč bude využit zrovna tento typ testů.

Standardně využívané PCR testy, které mají mít větší přesnost, stojí zhruba 1800 korun, antigenní testy se pohybují okolo 150 korun, výsledek je do 15 minut. Podle Babiše je druhý typ testů v současnosti V Evropě velký „hit”.

Prymula: Význam je veliký

O účinnosti a citlivosti antigenních testů se dlouhodobě vedou diskuse a lidé je srovnávají s užívanými PCR testy. Bývalý ministr zdravotnictví a současný poradce premiéra Roman Prymula se proto na konferenci rozhodl vysvětlit smysl antigenních testů na příměru k rybníku.

„Je nepochybně lepší použít síť, která bude mít větší oka, kdy zachytíme větší ryby, ale uniknou nám ty menší. Ale my to budeme dělat opakovaně, takže do té doby nám dorostou ty menší ryby, tedy zachytíme další infekční lidi,” nadnesl Prymula, čímž přiznal nižší účinnost.

Česko ale bude podle něj používat ty nejspolehlivější a nejpřesnější testy na trhu, které pomohly vybrat testovací studie, jež se konaly v několika českých nemocnicích.

„Antigenní testy nechceme v tuto chvíli využívat plošně na celý národ, byt ta možnost tu bude, ale chceme cílit na konkrétní skupiny. Tam je ten význam skutečně veliký,” míní exministr.