Babiš: Nesouhlasím s migračním balíčkem ani snížením emisí

„Na první pohled to vypadá, že Evropská komise stále nepochopila, že řešením nelegální migrace je zastavení ilegálních migrantů při jejich příchodu na evropskou půdu,“ řekl Babiš o návrhu migračního balíčku.

Podle něj by se měla EU soustředit především na ochranu hranic. „Jižní státy dostaly historicky už miliardy eur na to, aby zastavily migraci,” řekl.

Český premiér ale odmítl i návrh, podle kterého by země, které nechtějí přijmout migranty, musely na vlastní náklady zajistit repatriaci odmítnutých žadatelů o azyl. „Už podstata je nesmyslná, protože když my nebudeme přijímat migranty, tak je nemůžeme vracet,“ řekl.

Na ranní tiskové konferenci před odletem do Bruselu také premiér uvedl, že snížení CO2 o 55 procent proti roku 1990 v následujících deseti letech je v Česku nereálné. Komise totiž minulý týden navrhla zpřísnění emisního cíle pro rok 2030, dosavadní plán počítal s poklesem o 40 procent proti roku 1990.

„Tenhle návrh je absolutně nereálný pro Českou republiku, nejsme schopni to plnit,“ řekl premiér. Dal to do souvislosti se zmenšením plochy lesů v důsledku kůrovcové kalamity, což se podle něj negativně projevuje až šesti procentními body u emisí CO2.