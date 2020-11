Babiš nechápe, proč chce Hamáček vyšetřovací komisi. Vždyť u všeho byl, tvrdí

Podle Babiše teď není chvíle pro hledání viníka. Hamáček v sobotu uvedl, že by komise měla vzniknout poté, co druhá vlna odezní.

"Mě překvapuje, že to navrhuje pan Hamáček, který byl u všech rozhodnutí vlády, na všech radách pro zdravotní riziko. Kdyby to navrhla opozice, tak tomu rozumím," řekl Babiš. Neočekává ani, že by komise dospěla k nějakým závěrům. "Parlamentní komise nikdy nic nevyšetřily, je to čisté politikum a akorát to bude politicky zneužíváno," uvedl.