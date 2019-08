Babiš není podle šéfa státního zemědělského fondu ve střetu zájmů

Evropská komise do Česka zaslala dva audity. Jeden mířil na ministerstvo financí a podle informací z médií hovoří o tom, že premiér Andrej Babiš je kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů a má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert .

Některé senátory tyto závěry překvapily. „Řekl nám, že podle jejich názoru, je to v pořádku a že tam není střet zájmů. Je to pro mě novinka a osobně mě to velice překvapilo, ale ještě pošlu přesně dotazy písemně, jelikož jde o složitou problematiku,” řekl novinářům po jednání komise pirátský senátor Lukáš Wagenknecht, který se v minulých týdnech i osobně obrátil na Evropskou komisi, aby mu některé dotazy zpracovala.