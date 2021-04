Babiš má ve středu vyhodit Blatného i Plagu

V úterý to uvedl server CNN Prima News s odkazem na dva nezávislé zdroje. Novinkám informaci potvrdil důvěryhodný zdroj.

Blatného by mohl nahradit ředitel Fakultní nemocnice Petr Arenberger. Novinky jeho reakci shánějí, zatím ale nereagoval. „Ambici být ministrem nezbytně nutně nemám, ale kdyby bylo potřeba, tak mě znáte, že já rád pomáhám všem,“ řekl dříve Novinkám.

Školství by naopak mohl vést poslanec za hnutí ANO Karel Rais, který byl v letech 2006 až 2014 rektor Vysokého učení technického v Brně. Dalším ze zvažovaných adeptů na ministra školství je podle CNN Prima News poslanec ANO Patrik Nacher. Ten na přímý dotaz Novinek řekl, že se k věci nebude vyjadřovat.

Blatného hlavu chce navíc i prezident Miloš Zeman, a to kvůli jeho postoji k ruské očkovací látce Sputnik V. Ministr totiž trvá na tom, aby ji před použitím v Česku schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).

S Plagou se zase premiér dostal do křížku kvůli jeho odmítání úředních maturit či kvůli jeho plánu na návrat žáků do škol. Vadí mu například, že by se měly třídy ve školách střídat po týdnech.