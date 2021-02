Převozy pacientů do Německa? Babiš je najednou připraven to řešit

Premiér Andrej Babiš (ANO) je připraven zavolat saskému premiérovi a řešit s ním případný převoz pacientů z přetížených nemocnic v Karlovarském kraji do Německa. Řekl to ve středu před odletem do polského Krakova na summit k 30. výročí založení Visegrádské čtyřky (V4). Dosud se přitom vláda stavěla k převážení českých pacientů do Německa odmítavě.