Babiš k Arenbergerovi: Pokud budou pochybnosti, bude mít se mnou problém

„On to musí všechno zdůvodnit, pokud tam budou nějaké pochybnosti, tak samozřejmě potom bude mít problém se mnou,“ uvedl premiér.

Média tento týden upozornila na to, že po nástupu do funkce ministra Arenberger přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu řekl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu.