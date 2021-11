Babiš: Jsem třikrát očkovaný, zákazu vidět prezidenta nerozumím

Kdy by se schůzka mohla uskutečnit, zatím neví, prognózu vývoje zdravotního stavu prezidenta Zemana od ředitele ÚVN Miroslava Zavorala prý nemá.

„Prognózu mi (Zavoral) nedal, čekám jen na tu schůzku. Neměl jsem možnost mluvit s panem prezidentem od 10. října, kdy byl převezen do nemocnice. Jeho stav se údajně významně zlepšil, tak jsem čekal, že bude naplněn ten slib, že když bude přeložen na jiný pokoj, tak dostanu termín, ale teď do toho přišel zákaz návštěv, takže uvidíme, jak dlouho to potrvá,” dopnil premiér.