Babiš: Jsem rád, že máte s brožurou problém. Alespoň o tom budu mluvit

Premiér kritiku odmítl. „Tuhle brožuru jsem vymyslel já, je to skvělá brožura. Já jsem to odpracoval a má to skvělý design. Není to tak, že si Babiš dělá kampaň, je to můj projekt, kterému jsem věnoval spoustu času, a dal jsem se tak na poslední stranu,“ reagoval.